Путин в пятницу проведет заседание Военно-промышленной комиссии

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин 18 сентября, в преддверии Дня оружейника, в Екатерининском зале Кремля вручит государственные награды заслуженным работникам отечественного оборонно-промышленного комплекса.

В планах главы государства также заседание Военно-промышленной комиссии, сообщила пресс-служба Кремля.

Далее в графике, в режиме видеосвязи - презентация новых объектов гражданской авиации и подписание договора на поставку самолетов МС-21-310, а также запуск объектов социальной газификации в регионах.