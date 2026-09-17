Захарова заявила, что генсек ООН подыграл антироссийской кампании по Буче

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Генеральный секретарь ООН Антонио Гутерриш сознательно подыграл антироссийской кампании в ситуации вокруг Бучи, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"Гутерриш — я могу это официально заявить — сознательно подыграл антироссийской кампании. Нарушение базового для главного административного лица Организации Объединенных Наций принципа нейтральности — он попрал этот принцип и полностью стал частью этой провокации", - сказала она на пресс-конференции в четверг.

Захарова подчеркнула, что "свидетельств постановочного характера инцидента было предостаточно в открытых источниках".

Кроме того, по словам представителя МИД, отсутствие официальной информации по событиям в Буче "должно было порождать обоснованные сомнения" со стороны западной прессы.

Она также напомнила, что министр иностранных дел России Сергей Лавров неоднократно призывал журналистов провести независимые расследования об инциденте.