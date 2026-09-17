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Захарова заявила, что генсек ООН подыграл антироссийской кампании по Буче

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Генеральный секретарь ООН Антонио Гутерриш сознательно подыграл антироссийской кампании в ситуации вокруг Бучи, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"Гутерриш — я могу это официально заявить — сознательно подыграл антироссийской кампании. Нарушение базового для главного административного лица Организации Объединенных Наций принципа нейтральности — он попрал этот принцип и полностью стал частью этой провокации", - сказала она на пресс-конференции в четверг.

Захарова подчеркнула, что "свидетельств постановочного характера инцидента было предостаточно в открытых источниках".

Кроме того, по словам представителя МИД, отсутствие официальной информации по событиям в Буче "должно было порождать обоснованные сомнения" со стороны западной прессы.

Она также напомнила, что министр иностранных дел России Сергей Лавров неоднократно призывал журналистов провести независимые расследования об инциденте.

Антонио Гутерриш МИД Мария Захарова ООН
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