Захарова заявила, что генсек ООН подыграл антироссийской кампании по Буче
Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Генеральный секретарь ООН Антонио Гутерриш сознательно подыграл антироссийской кампании в ситуации вокруг Бучи, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Гутерриш — я могу это официально заявить — сознательно подыграл антироссийской кампании. Нарушение базового для главного административного лица Организации Объединенных Наций принципа нейтральности — он попрал этот принцип и полностью стал частью этой провокации", - сказала она на пресс-конференции в четверг.
Захарова подчеркнула, что "свидетельств постановочного характера инцидента было предостаточно в открытых источниках".
Кроме того, по словам представителя МИД, отсутствие официальной информации по событиям в Буче "должно было порождать обоснованные сомнения" со стороны западной прессы.
Она также напомнила, что министр иностранных дел России Сергей Лавров неоднократно призывал журналистов провести независимые расследования об инциденте.