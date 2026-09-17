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Делегация РФ представит доклад о событиях в Буче на Генассамблее ООН

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU -Российская делегация во главе с министром иностранных дел Сергеем Лавровым представит доклад о провокации в Буче "на полях" Генеральной Ассамблеи ООН, сообщила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Я могу сказать, что Генеральная Ассамблея ООН, политическая неделя которой сейчас как раз начинается, куда отправляется российская делегация во главе Сергеем Лавровым, станет той площадкой, где этот доклад (о фальсификации событий в Буче) будет активнейшим образом распространяться", - сказала она на пресс-конференции в Москве.

Захарова отметила, что это будет не разовое действие, а на постоянной основе: "Будем использовать для этого все возможности".

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула, что теперь у российской стороны "есть и цифры, и факты, которые позволяют утверждать, и делать это абсолютно убежденно, что вся история вокруг Бучи - сплошная и очень, кстати говоря, наглая фальсификация".

"Раньше мы говорили абсолютно точно, что это фальсификация. Теперь мы говорим, что это абсолютно точно фальсификация", - сказала она.

Мария Захарова МИД ООН ГА ООН
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