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РФ и Узбекистан будут обмениваться опытом в предупреждении коррупции

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Генпрокурор РФ Александр Гуцан и директор агентства по противодействию коррупции Узбекистана Акмал Бурханов подписали программу сотрудничества между ведомствами на 2027-2028 годы.

"Программа охватывает обмен опытом в предупреждении коррупции, внедрении цифровых инструментов для выявления рисков, развитии антикоррупционной культуры, а также в научно-образовательной деятельности", - сказал Гуцан в четверг перед подписанием документа.

Он выразил уверенность, что программа сотрудничества придаст взаимодействию регулярный, предметный и практико-ориентированный характер.

Он отметил возрастающий вклад Узбекистана в международную антикоррупционную повестку.

На встрече с директором агентства по противодействию коррупции Узбекистана Акмалом Бурхановым генпрокурор РФ заявил, что всё имущество, полученное преступным путем, должно изыматься в доход государства. "Не должна коррупция оставаться безнаказанной, то есть каждый факт необходимо найти и привести к логическому результату. То есть все имущество, которое получено коррупционным путем, должно изыматься, независимо от того, кому оно в настоящее время принадлежит и на каких основаниях", - сказал Гуцан.

Генпрокурор РФ в четверг прибыл в Минск, где принимает участие в XI заседании Межгосударственного совета по противодействию коррупции (МСПК).

Узбекистан Александр Гуцан
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