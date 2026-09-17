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Российский и французский дипломаты обсудили ситуацию на Украине

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Замглавы МИД РФ Михаил Галузин принял посла Франции в Москве Николя де Ривьера по его просьбе, обсудил с ним ситуацию на Украине, сообщили в четверг на Смоленской площади.

"Состоялся обмен мнениями по проблематике украинского кризиса. Главе французской дипмиссии были вновь разъяснены принципиальные и последовательные подходы российской стороны к устойчивому политико-дипломатическому урегулированию конфликта вокруг Украины путем полного и необратимого устранения его первопричин", - говорится в сообщении МИД РФ, опубликованном на сайте ведомства .

Там обратили внимание, что "особый акцент сделан на необходимости обеспечения законных интересов России в области безопасности и восстановления прав русского и русскоязычного населения Украины".

МИД РФ Михаил Галузин Франция Украина
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