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Камчатский вулкан Шивелуч выбросил столб пепла на высоту 5,5 км

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Вулкан Шивелуч, извергающийся на Камчатке, в пятницу утром выбросил столб пепла на высоту до 5,5 км над уровнем моря, сообщает Камчатская группа наблюдения за вулканическими извержениями (KVERT) Института вулканологии и сейсмологии Дальневосточного отделения РАН.

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"В результате взрыва пепел поднялся на высоту до 5,5 км над уровнем моря, а пепловое облако сместилось к востоку от вулкана", - говорится в сообщении.

На Шивелуче продолжается эксплозивно-экструзивное извержение, сопровождающееся мощной газопаровой активностью. В северной части лавового купола вулкана продолжает расти новый лавовый блок.

Для Шивелуча установлен оранжевый код авиационной опасности.

По мнению ученых, в любой момент на вулкане могут произойти выбросы пепла на высоту до 12 км над уровнем моря.

Шивелуч - самый северный действующий вулкан Камчатки, расположенный в 45 км от поселка Ключи Усть-Камчатского округа, где проживают около 5 тыс. человек. Это один из крупнейших вулканов Камчатки.

Камчатка Шивелуч пепел
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