Два землетрясения магнитудой до 4,7 произошли у берегов Камчатки

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Сейсмологи зарегистрировали сразу два землетрясения магнитудой 4,7 и 4,0, произошедшие разницей в несколько часов в Тихом океане возле восточного побережья Камчатки, сообщает региональный филиал Единой Геофизической службы Российской академии наук (РАН).

Наиболее сильное из землетрясений произошло в 1:30 пятницы по местному времени (16:30 четверга мск). Его эпицентр находился в 129 км юго-восточнее Петропавловска-Камчатского. Очаг залегал на глубине 11 км под морским дном.

Спустя пять с половиной часов в том же районе случилось землетрясение магнитудой 4,0.

О силе подземных толчков в населенных пунктах не сообщается. Тревога цунами не объявлялась.