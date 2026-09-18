Лавров призвал россиян проголосовать на выборах в Госдуму

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел России Сергей Лавров призвал граждан реализовать конституционное право на голосовании на выборах в Госдуму.

Соответствующий комментарий министра опубликован в телеграм-канале МИД РФ.

Лавров напомнил, что голосование продлится до 20 сентября, и призвал "сделать важный для страны выбор".

"Его значение для будущего России, её поступательного развития, обеспечения безопасности и суверенитета страны особо подчеркнул Президент России В.В.Путин в своём обращении к гражданам России. Президент призвал всех нас обязательно реализовать своё конституционное право, принять ответственное решение, чтобы результаты выборов подтвердили зрелость и стойкость российского общества", - сказал министр.

Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова сообщила, что Лавров проголосовал на парламентских выборах.