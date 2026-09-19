Взяв под контроль Лошаково и Комиссарово войска РФ расширили зону безопасности вдоль границы с Украиной

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Взятие под контроль в Харьковской области сёл Лошаково и Комиссарово позволяет российским войскам расширять полосу безопасности вдоль границы с Украиной, сообщает министерство обороны РФ.

"Подразделения группировки войск "Север", одновременно наступая на нескольких направлениях, продолжают расширение полосы безопасности вдоль российско-украинской границы в приграничных районах Сумской и Харьковской областей Украины. Войска ежесуточно продвигаются вперед, оттесняя противника от государственной границы для обеспечения безопасности мирного населения", - говорится в его сообщении, распространенном в субботу.

Так в ведомстве прокомментировали взятие под контроль сёл Лошаковка и Комиссарово Харьковской области.

"Подразделения группировки войск "Север" в северо-восточной части Харьковской области сжимают кольцо окружения и расширяют внешнюю зону контроля", - говорится в сообщении.

"Закрепившись в селе, военнослужащие приступили к проведению зачистки зданий, подвальных помещений и прилегающей территории", - информирует Минобороны.

Также отмечается, что взятие под контроль Зелёной Дибровы Запорожской области "позволило подразделениям группировки "Восток" расширить зону контроля на данном участке и нарушить устойчивость обороны ВСУ".

"Занятый рубеж создает условия для дальнейшего продвижения группировки "Восток" в западном направлении", - говорится в сообщении министерства.

О взятии под контроль Лошаково и Комиссарово Харьковской области, а также Зелёной Дибровы в Запорожской области ведомство сообщило ранее в субботу.