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Памфилова сообщила, что поджог на одном из участков в Коми обошелся без последствий

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Поджог на одном из избирательных участков в Коми не повлиял на ход голосования, огонь был оперативно потушен, сообщила председатель ЦИК РФ Элла Памфилова.

"19 сентября в деревне Медвежская муниципального района Печора республики Коми в здании, где расположен избирательный участок №198 после окончания времени голосования, это было в 23 часа где-то, осуществлен поджог. Произошло возгорание входной группы запасного входа", - сказал она в воскресенье на заседании в Информационном центре ЦИК РФ.

По ее словам, возгорание было оперативно ликвидировано представителями МЧС по республике Коми.

Пострадавших нет, избирательная документация не повреждена, отметила она.

"Предполагаемый поджигатель задержан. С 8 утра участок открыт, голосование на избирательном участке продолжается в штатном режиме", - сказала Памфилова.

Выборы депутатов Госдумы IX созыва и совмещенные с ними выборы различных уровней проходят в РФ с 18 по 20 сентября.

Коми ЦИК РФ Элла Памфилова
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