ВСУ ударили по избирательному участку в школе в Запорожской области

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - ВСУ атаковали избирательный участок, который размещался в общеобразовательной школе в поселке городского типа Пришиб Михайловского муниципального округа Запорожской области, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в воскресенье.

"Серьезные повреждения получило левое крыло здания школы, остекление и кровля", - написал он в своем канале в Max.

По его словам, школа - действующая, в ней обучаются 170 детей. Обошлось без пострадавших, в момент атаки людей в здании и рядом с ним нее было. На избирательном участке проходило досрочное голосование - к моменту атаки он уже не работал.

Об ударе по этому избирательному участку сообщила и председатель Центризбиркома Элла Памфилова.

"Целенаправленно разрушили избирательный участок, который находится в общеобразовательной школе поселка городского типа Пришиб Михайловского муниципального округа Запорожской области. Очень серьезные повреждения получило левое крыло здания, остекление и кровля", - сказала она на брифинге в ЦИК.

Памфилова уточнила, что "это действующая школа, но в момент атаки людей в здании и поблизости не было, хотя это было утреннее время, а не ночь". По ее словам, "на избирательном участке проходило досрочное голосование и к моменту атаки участок уже не работал, процедура голосования на нем завершилась досрочно".