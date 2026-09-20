Правительство КЧР ушло в отставку после избрания нового главы республики

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Правительство Карачаево-Черкесии в соответствии с Конституцией республики сложило полномочия в связи со вступлением в должность главы КЧР Рашида Темрезова, сообщили "Интерфаксу" в аппарате правительства КЧР в воскресенье.

"Формирование нового состава правительства начнется после назначение главой региона премьер-министра", - сказал собеседник агентства.

Действующий состав кабинета министров КЧР продолжит работу до формирования нового состава.

В соответствии с Конституцией КЧР председатель правительства республики назначается на должность главой Карачаево-Черкесии с согласия Народного Собрания (парламента) КЧР. Не позднее чем через 14 дней после назначения премьер представляет главе региона структуру и персональный состав правительства.

Как сообщалось, 20 сентября депутаты Народного Собрания (парламента) Карачаево-Черкесии единогласно поддержали кандидатуру Темрезова на должность главы республики. После голосования состоялась процедура вступления в должность главы КЧР.

Темрезов возглавляет Карачаево-Черкесскую республику с 1 марта 2011 года.