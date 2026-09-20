Поиск

Правительство КЧР ушло в отставку после избрания нового главы республики

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Правительство Карачаево-Черкесии в соответствии с Конституцией республики сложило полномочия в связи со вступлением в должность главы КЧР Рашида Темрезова, сообщили "Интерфаксу" в аппарате правительства КЧР в воскресенье.

"Формирование нового состава правительства начнется после назначение главой региона премьер-министра", - сказал собеседник агентства.

В РоссииТемрезов переизбран главой Карачаево-ЧеркессииТемрезов переизбран главой Карачаево-ЧеркессииЧитать подробнее

Действующий состав кабинета министров КЧР продолжит работу до формирования нового состава.

В соответствии с Конституцией КЧР председатель правительства республики назначается на должность главой Карачаево-Черкесии с согласия Народного Собрания (парламента) КЧР. Не позднее чем через 14 дней после назначения премьер представляет главе региона структуру и персональный состав правительства.

Как сообщалось, 20 сентября депутаты Народного Собрания (парламента) Карачаево-Черкесии единогласно поддержали кандидатуру Темрезова на должность главы республики. После голосования состоялась процедура вступления в должность главы КЧР.

Темрезов возглавляет Карачаево-Черкесскую республику с 1 марта 2011 года.

Карачаево-Черкесия Рашид Темрезов
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Два человека стали жертвами медведя в Томской области

 Два человека стали жертвами медведя в Томской области

Армия РФ сжимает кольцо окружения ВСУ и расширяет внешнюю зону контроля в Харьковской области

Избиркомы Чукотки и Камчатки приступили к подсчету голосов, участки закрылись

Явка на выборах в России превысила 45%

Темрезов переизбран главой Карачаево-Черкессии

 Темрезов переизбран главой Карачаево-Черкессии

Два человека погибли из-за атаки БПЛА на автобус в Херсонской области, один из них - член УИК

За ночь над российскими регионами сбиты свыше 1,1 тысячи беспилотников ВСУ

Мэр Москвы сообщил об уничтожении "на всех рубежах" с 19 сентября более 1600 БПЛА

В Краснодарском крае сняты ограничения на использование воздушного пространства

 В Краснодарском крае сняты ограничения на использование воздушного пространства

В Московской области сбито 249 БПЛА, есть погибшие, пострадавшие и разрушения
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 11861 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3748 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 163 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 91 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 458 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2527 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 188 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 478 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 121 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 258 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 146 материалов