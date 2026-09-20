ЦИК зафиксировала вброс бюллетеней членами УИК в Марий Эл

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - В ЦИК России получили информацию о факте вброса бюллетеней на избирательном участке в Республике Марий Эл членами участковой избирательной комиссии (УИК), сообщила председатель ЦИК России Элла Памфилова.

"Вчера в социальной сети появилась информация о том, что представители КПРФ с помощью системы видеонаблюдения зафиксировали факт вброса избирательных бюллетеней на избирательном участке номер 343 в Республике Марий Эл. Это село Азаново Медведевского района", - сказала она в воскресенье на брифинге о ходе голосования.

Руководитель избирательной комиссии республики Елена Даталина подтвердила факт вброса. По ее словам, председатель участковой комиссии удалилась из помещения для голосования, когда в него вошла член избирательной комиссии с правом решающего голоса, которая, "не предъявляя паспорт, не расписываясь за бюллетени, получает бюллетени у заместителя председателя данной участковой комиссии".

"Она заходит в кабину для голосования и ставит там некие отметки, и потом выходит якобы с двумя бюллетенями. Когда она их опускает, то из ролика явно видно, что они разлетаются, по нашей оценке, на три бюллетеня первый и на три бюллетеня второй", - сообщила Даталина.

По результатам проведенной в регионе проверки был установлен факт вброса бюллетеней в стационарный ящик №1, "его осуществляли члены 343 избирательной комиссии, а именно организатор, председатель, заместитель председателя, который выдавал эти бюллетени, и, соответственно, член данной участковой избирательной комиссии".

"Медведевской районной территориальной комиссией было принято решение об отстранении данных членов участковой избирательной комиссии и возложении их полномочий на действующих членов данной УИК. Стационарный ящик №1, в котором был осуществлен вброс бюллетеней, был незамедлительно опечатан, и в дальнейшем все избирательные бюллетени по федеральному и одномандатному избирательному округу, находящиеся в стационарном ящике, будут признаны недействительными", - уточнила руководитель избиркома.

Она отметила, что голосование на данном участке не прерывалось, для бюллетеней используются стационарные ящики для голосования №2.

Кроме того, в ЦИК разобрали появившуюся в соцсетях информацию о недопуске наблюдателей КПРФ на избирательные участки в Ленинградской области. "Были приняты заявки от 4295 наблюдателей, из них партией КПРФ было представлено 513. По результатам проверки документов (...) 256 человек были не допущены на избирательные участки. Основные причины недопуска - отсутствует решение уполномоченного органа партии КПРФ о назначении наблюдателем, а также отсутствует должным образом оформленный документ, подтверждающий полномочия лица, подписавшего списки", - прокомментировала произошедшее Памфилова, отметив, что официально партия не обращалась с жалобой в ЦИК.

Также в центризбирком поступила информация об обращении в прокуратуру Санкт-Петербурга представителей регионального отделения "Справедливой России" по ситуации, связанной с оформлением списка наблюдателей в ТИК. Представитель избирательной комиссии региона в этой связи заявил, что в ходе разбора данной ситуации было выяснено, что 9 из 11 наблюдателей партии, указанных в списках наблюдателей, не обладали "активным избирательным правом на территории Санкт-Петербурга".

"Мы не видим никаких оснований по данному вопросу каким-то образом влиять на решение избирательной комиссии", - подчеркнул он.

Еще один инцидент, по словам председателя ЦИК, был зафиксирован в Липецке.

"В ночь на 19 сентября из помещения участковой избирательной комиссии номер 1613 Липецкой области исчезли каким-то невероятным образом 50 бюллетеней для голосования на выборах депутатов Липецкого областного Совета депутатов", - сообщила Памфилова.

Представитель региональной избирательной комиссии подтвердил факт инцидента, отметив, что "похищенные бюллетени пока не найдены, сотрудники правоохранительных органов продолжают проводить проверку".

"Вероятнее всего, это провокация", - резюмировал он.

Выборы депутатов Госдумы IX созыва и совмещенные с ними выборы различных уровней проходят в РФ с 18 по 20 сентября.