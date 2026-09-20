Якушев заявил, что явка в Единый день голосования превышает показатели 2021 года

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Явка на выборах в Единый день голосования в этом году выше, чем в предыдущие выборы в Госдуму, заявил секретарь Генерального совета "Единой России" Владимир Якушев.

"Сейчас, когда закрываются участки на Дальнем Востоке, уже можно говорить о том, что явка в Единый день голосования превышает показатели 2021 года. Несмотря на многочисленные провокации, люди приходят на избирательные участки и делают выбор в пользу развития своей страны", - цитируют в пресс-службе партии слова Якушева в воскресенье.

Он отметил, что "со вчерашнего дня злоумышленники пытаются атаковать цифровую инфраструктуру "Единой России". "По мощности - атаки беспрецедентны. Специалисты информационного блока с коллегами из профильных структур отбивают их и блокируют айпи-адреса злоумышленников. По большей части траффик идет из Франции, Великобритании, Украины, Нидерландов. Такие действия были ожидаемы, но ни к чему не приведут", - сообщил Якушев.