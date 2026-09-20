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Сергей Меняйло вновь избран главой Северной Осетии

Сергей Меняйло вновь избран главой Северной Осетии
Фото: Вячеслав Прокофьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Действующий глава Северной Осетии Сергей Меняйло переизбран на должность по итогам голосования в местном парламенте, сообщает пресс-служба республиканского парламента в своем канале в мессенджере Мах в воскресенье.

За кандидатуру Меняйло был отдан 61 голос. Алексей Варнавин набрал пять голосов, Чермен Дудати - 0 голосов, следует из сообщения.

Меняйло возглавляет республику с 2021 года. Ранее, с 2016 года работал полпредом президента РФ в Сибирском федеральном округе. В 2014-2016 годах был губернатором Севастополя и одновременно возглавлял местное правительство.

Ранее три кандидатуры на должность утвердил президент РФ Владимир Путин. В их число вошел заместитель гендиректора ООО "Селенгауголь" Варнавин, депутат парламента РСО-Алания, директор Северо-Осетинского театра имени В. В. Тхапсаева Дудати и действующий глава республики Меняйло, который руководит регионом с апреля 2021 года.

Северная Осетия Сергей Меняйло
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