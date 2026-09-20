Город Шебекино и одно из белгородских сел частично обесточены из-за дронов

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Оперативный штаб Белгородской области сообщил о новых ударах украинских беспилотников по территории региона в воскресенье, в поселке Волоконовка Волоконовского округа от атаки пострадала женщина.

По его данным, город Шебекино и село Нижнее Берёзово-Второе частично обесточены из-за атаки дронов на инфраструктурные объекты. Кроме того, в Шебекинском округе повреждены еще два инфраструктурных и два социальных объекта, произошло несколько возгораний. В хуторе Ржавец посечена кровля на территории предприятия.

В Грайворонском округе в результате ударов беспилотников повреждены пять частных домов и коммерческий объект. В селе Казинка Валуйского округа на территории предприятия посечены административное здание и легковой автомобиль. В селе Солоти - кровля частного дома. В Ракитянском округе поврежден пожарный автомобиль, сгорел грузовик, а также посечены три легковых автомобиля на территории социального объекта. В Новом Осколе в результате атаки БПЛА посечен фасад социального объекта. В Борисовском округе в результате ударов дронов повреждены социальный и коммерческий объекты, частный дом и автомобиль. В Краснояружском округе повреждены два частных дома, сообщает оперштаб.

По его данным, на автодороге в районе поселка Разумное Белгородского округа БПЛА нанёс повреждения грузовому автомобилю.