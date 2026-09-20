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Итоговая явка на выборы в Госдуму в ЛНР составила 79,33%

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Избирательные участки на выборах в Госдуму РФ в Луганской Народной Республике завершили свою работу, явка избирателей по итогам трех дней голосования составила 79,33%, сообщила председатель избирательной комиссии ЛНР Марианна Сумская.

"Общая суммарная явка с учетом досрочного голосования составила 79,33%", - сообщила она журналистам.

Сумская добавила, что избирательные участки на территории ЛНР завершили свою работу в 16:00.

ЛНР Госдума РФ
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