Итоговая явка на выборы в Госдуму в ЛНР составила 79,33%

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Избирательные участки на выборах в Госдуму РФ в Луганской Народной Республике завершили свою работу, явка избирателей по итогам трех дней голосования составила 79,33%, сообщила председатель избирательной комиссии ЛНР Марианна Сумская.

"Общая суммарная явка с учетом досрочного голосования составила 79,33%", - сообщила она журналистам.

Сумская добавила, что избирательные участки на территории ЛНР завершили свою работу в 16:00.