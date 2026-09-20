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На выборах главы Тувы лидирует Ховалыг с 95,77% голосов после обработки 2,60% протоколов

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Действующий глава Республики Тыва Владислав Ховалыг по итогам обработки 2,60% протоколов лидирует на выборах руководителя региона, передает корреспондент "Интерфакса" из информационного центра ЦИК.

Ховалыг ("Единая Россия") набирает 95,77% голосов.

Вторым идет кандидат от партии "Новые люди" Артыш Иргит (2,50%). На третьем месте Лодой-Дамба Куулар от КПРФ (0,83%).

На четвертом месте Егор Чистяков от ЛДПР (0,49% голосов), на пятом - Азиат Чанзан от партии "Справедливая Россия" с 0,41% голосов, следует из данных ЦИК.

Ховалыг был избран главой Тувы в сентябре 2021 года на пятилетний срок.

Тува Владислав Ховалыг
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