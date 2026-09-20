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"Единая Россия" лидирует на выборах в Заксобрание Приморья по результатам обработки 15,6% протоколов

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Партия "Единая Россия" набирает 76,09% голосов избирателей на выборах депутатов Законодательного собрания Приморского края по итогам обработки 15,55% протоколов УИК, следует из данных ЦИК РФ.

На втором месте ЛДПР, за которую проголосовали 8,04% избирателей, у КПРФ 5,74% голосов, "Новые люди" набирают 4,65% голосов, Партия пенсионеров - 2,11%, "Справедливая Россия" - 2,60%.

За два часа до закрытия избирательных участков явка на выборах составила 61,22%.

Приморский край Единая Россия ЦИК РФ
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