В ДНР явка на выборах в Госдуму превысила 80%

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Явка на выборах в Госдуму РФ на территории Донецкой Народной Республики составила 81% к моменту закрытия избирательных участков, сообщил председатель избирательной комиссии ДНР Владимир Высоцкий.

"Предварительная явка на момент закрытия избирательных участков составила 81%. Сейчас идет подсчет голосов", - сказал он.

По его словам, по итогам подсчета участковые избирательные комиссии составят протоколы, которые будут направлены на проверку в территориальные избирательные комиссии. "После этого данные суммируются, и Избирательная комиссия ДНР объявит результаты голосования в регионе", - пояснил Высоцкий.

Ранее председатель избирательной комиссии ЛНР Марианна Сумская сообщила, что избирательные участки на выборах в Госдуму в Луганской Народной Республике завершили свою работу, явка избирателей по итогам трех дней голосования составила 79,33%.