Явка на федеральной платформе онлайн-голосования достигла 90%

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Свои голоса через федеральную платформу дистанционного электронного голосования (ДЭГ) на выборах в РФ отдали уже 90% зарегистрировавшихся избирателей, сообщила пресс-служба Минцифры РФ.

"На федеральной платформе дистанционного электронного голосования свой выбор к 17:35 мск сделали уже 3,6 млн человек. Это 90% зарегистрированных участников", - говорится в сообщении.

В Минцифры напоминают, что голосование продлится до 20:00 по местному времени.

В топ регионов по явке вошли: Новгородская область - 93%, Республика Марий Эл - 92%, Смоленская область - 92%, Чувашия - 92% и Удмуртия - 92%.

ДЭГ применяется на выборах депутатов Госдумы IX созыва, региональных и местных выборах в 32 регионах, где проголосовать могут заранее зарегистрировавшиеся через портал Госуслуги избиратели. Москвичи голосуют на портале mos.ru.