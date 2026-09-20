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В ЦИК РФ заявили о шокирующих цифрах увеличения числа кибератак на избирательную инфраструктуру

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - На выборах президента РФ в 2024 году было зафиксировано 1,2 млн кибератак на избирательную инфраструктуру страны; на выборах в текущем году отмечается увеличение количества кибератак на 8300% - до 100 млн, сообщил член ЦИК РФ Игорь Борисов.

"Шокирующие цифры увеличения кибератак с использованием технологий искусственного интеллекта (...). В 2024 году на выборах президента - 1,2 млн кибератак было произведено. Сейчас 100 млн. Увеличение даже не на 100%, не на 200% за два года, а на 8300% увеличилось число кибератак на нашу систему и ресурсы", - сказал он в информационном центре ЦИК в воскресенье.

При этом влияния на инфраструктуру, обеспечивающую избирательный процесс, не зафиксировано, отметил Борисов.

Член ЦИК заявил, что текущая избирательная кампания проходит в полном соответствии с законом РФ.

"Ход избирательной кампании - он сегодня достаточно спокойный, если сравнивать с предыдущими избирательными кампаниями, которые проходили не при таком массированном давлении из-за рубежа", - заключил он.

ЦИК РФ Игорь Борисов
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