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Более 212 тысяч россиян проголосовали за рубежом

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Более 212 тысяч граждан РФ проголосовали на выборах депутатов Государственной Думы за рубежом, сообщил статс-секретарь - заместитель министра иностранных дел России Евгений Иванов.

"По состоянию на 19:00 (мск) сегодня, с учетом досрочного и трехдневного голосования, общее количество проголосовавших составило более 212 тысяч человек", - сказал Иванов в ЦИК РФ в воскресенье.

По его словам, в 38 странах на данный момент голосование уже завершилось, идет подсчет голосов.

Кроме того, пояснил Иванов, по согласованию с ЦИК РФ было проведено 121 выездное досрочное голосование в местах компактного проживания россиян, в котором приняли участие более 25 тысяч человек.

Как напомнил замглавы МИД, всего в 152 странах мира при российских посольствах и генеральных консульствах создано 326 избирательных участков.

МИД ЦИК РФ Евгений Иванов
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