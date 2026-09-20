Более 212 тысяч россиян проголосовали за рубежом

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Более 212 тысяч граждан РФ проголосовали на выборах депутатов Государственной Думы за рубежом, сообщил статс-секретарь - заместитель министра иностранных дел России Евгений Иванов.

"По состоянию на 19:00 (мск) сегодня, с учетом досрочного и трехдневного голосования, общее количество проголосовавших составило более 212 тысяч человек", - сказал Иванов в ЦИК РФ в воскресенье.

По его словам, в 38 странах на данный момент голосование уже завершилось, идет подсчет голосов.

Кроме того, пояснил Иванов, по согласованию с ЦИК РФ было проведено 121 выездное досрочное голосование в местах компактного проживания россиян, в котором приняли участие более 25 тысяч человек.

Как напомнил замглавы МИД, всего в 152 странах мира при российских посольствах и генеральных консульствах создано 326 избирательных участков.