За сутки над регионами РФ сбиты 1951 БПЛА и восемь крылатых ракет "Фламинго"

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - В Минобороны РФ заявили, что Киев, пытаясь сорвать проведение выборов в РФ, 19 и 20 сентября, предпринял попытку массированной атаки по территории России с применением беспилотников и крылатых ракет "Фламинго".

"В целях срыва демократического волеизъявления граждан РФ на выборах в Государственную Думу Федерального собрания РФ киевский режим в течение 19 и 20 сентября предпринял попытку массированной атаки по территории РФ с применением БПЛА и крылатых ракет "Фламинго", - говорится в сообщении.

В нем сказано, что расчетами зенитных ракетных войск, мобильных огневых групп, экипажами истребительной и армейской авиации за сутки над российскими регионами сбит 1951 ударный беспилотник и восемь крылатых ракет большой дальности. Ещё одна украинская крылатая ракета отклонилась и упала в безлюдной местности.

"Все запущенные киевским режимом ракеты "Фламинго" уничтожены российскими средствами ПВО на подлёте к гражданским объектам Московского региона", - заявили в Минобороны РФ, подчеркнув, что "попытка массированной атаки на Москву провалилась. Своих целей противник не достиг".