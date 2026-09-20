Более 100 иностранных организаций признаны нежелательными в России в 2026 году

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - В Генпрокуратуре РФ заявили о признании нежелательной в стране деятельность 101 иностранной неправительственной организации с начала года.

"В этом году по согласованию с министерством иностранных дел нами в отношении 101 иностранной организации принято решение о признании их нежелательными", - сообщил замначальника управления по надзору за исполнением законов о федеральной безопасности, межнациональных отношениях, противодействии экстремизму и терроризму Генпрокуратуры Алексей Жафяров на брифинге в ЦИК.

По его словам, эти организации, в частности, пытались оказать деструктивное влияние на избирательные процессы в РФ.

Представитель прокуратуры также сообщил, что по требованию надзорного ведомства в июле-августе текущего года был ограничен доступ к зарегистрированным в иностранной юрисдикции сайтам "Наш голос" и "Вернем голос", которые планировалось использовать для проведения несогласованных массовых акций в преддверии выборов.