Закрылись участки в Калининградской области

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - В России завершилось голосование на выборах различного уровня; последними закрылись избирательные участки в Калининградской области в 21:00 по московскому времени.

Голосование на выборах проводилось с 18 по 20 сентября включительно с 8:00 до 20:00 часов (по местному времени).

Проводилось более 2 тыс. 200 избирательных кампаний разного уровня; в результате будет замещено 20 тыс. 700 депутатских мандатов и выборных должностей.

Выборы высших должностных лиц прошли в 11 регионах РФ (в восьми субъектах - прямые выборы, еще в трех - голосование через законодательные органы).

Помимо этого, состоялись выборы депутатов законодательных органов 39 регионов РФ, а также выборы депутатов представительных органов муниципальных образований административных центров (столиц) 10 субъектов страны.