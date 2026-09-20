Что произошло за день: воскресенье, 20 сентября

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Явка на выборах депутатов Госдумы девятого созыва и совмещенных с ними превысила показатели 1993, 2016 и 2021 годов. Как сообщили в ЦИК, она составляет 56,66%. Это не окончательные данные. Первые предварительные результаты выборов будут известны позже, после завершения голосования на всех избирательных участках.

- За сутки над российскими регионами сбиты 1951 БПЛА и восемь крылатых ракет "Фламинго". В Минобороны РФ заявили, что Киев, пытаясь сорвать проведение выборов, 19 и 20 сентября предпринял попытку массированной атаки по территории России. В ответ на атаки по гражданским объектам РФ Минобороны пообещало усилить удары по военным объектам в Киеве.

- Число погибших из-за ночной атаки БПЛА в Подмосковье достигло трех человек. По данным губернатора региона Андрея Воробьева, в результате атаки пострадали 20 человек. В связи с ночной атакой дронов ВСУ на Москву и область возбуждено уголовное дело о теракте.

- Рашид Темрезов и Сергей Меняйло переизбраны главами Карачаево-Черкесии и Северной Осетии соответственно.

- Более тысячи волн DDoS-атак было зафиксировано на задействованную в организации голосования на выборах в РФ инфраструктуру, сообщила глава ЦИК РФ Элла Памфилова. Она подчеркнула, что все они были успешно отбиты. Глава ЦИК уточнила, что "атаки осуществлялись преимущественно из-за рубежа".