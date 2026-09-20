На систему онлайн-голосования было проведено около двух тысяч кибератак

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Около двух тысяч кибератак на ресурсы онлайн-голосования на федеральной платформе и электронного правительства было отбито в течение трех дней голосования на выборах в РФ, сообщил заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Олег Качанов.

"Служба кибербезопасности за это время отразила порядка двух тысяч атак, попыток воздействия различного уровня на информационные ресурсы дистанционного электронного голосования (ДЭГ) на федеральной платформе и инфраструктуру электронного правительства", - сказал Качанов в информационном центре ЦИК.

Все инциденты службой кибербезопасности локализованы, отбиты и в этом смысле прерывания сервиса не наблюдалось, отметил он. Система ГАС "Выборы 2.0" работает в штатном режиме.

По словам замминистра, явка на федеральной платформе ДЭГ достигла 90,9% от ранее зарегистрированных избирателей.

Выборы депутатов Госдумы IX созыва, а также совмещённые с ними выборы различных уровней проходят в РФ с 18 по 20 сентября.