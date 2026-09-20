Явка на выборах превысила показатели 1993, 2016 и 2021 годов

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Явка избирателей на выборах депутатов Госдумы девятого созыва и совмещенных с ними выборах выше показателей 1993, 2016 и 2021 годов, сообщил зампредседателя ЦИК РФ Николай Булаев.

"Явка высокая - 56,66%. Если на память, то это точно выше, чем в 2016 году, чем в 2021 году и, мне кажется, это выше, чем в 1993 году. Это серьезные проявления", - сказал Булаев в информационном центре ЦИК в воскресенье.

Выборы депутатов Госдумы и совмещенные с ними выборы проходят в текущем году с 18 по 20 сентября. Проводится более 2 тыс. 200 избирательных кампаний разного уровня; в результате будет замещено 20 тыс. 700 депутатских мандатов и выборных должностей.

Выборы высших должностных лиц проходят в 11 регионах РФ (в восьми субъектах - прямые выборы, еще в трех - голосование через законодательные органы).

Помимо этого, проходят выборы депутатов законодательных органов 39 регионов РФ, а также выборы депутатов представительных органов муниципальных образований административных центров (столиц) 10 субъектов страны.