В 10 субъектах РФ повреждены и разрушены 74 здания, в которых размещались ТИК и УИК

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - В результате атак ВСУ в период выборов на территории 10 субъектов РФ были повреждены и разрушены 74 здания, в которых размещались территориальные и участковые комиссии, сообщила глава ЦИК РФ Элла Памфилова.

"В результате ракетных обстрелов, атак БПЛА и иных чрезвычайных происшествий на территории 10 субъектов РФ повреждены и разрушены 74 здания, где размещались избирательные комиссии. В ряде случаев территориальные и участковые комиссии располагались в одном здании", - сказала Памфилова на брифинге в Центризбиркоме.

В частности, по ее словам, были повреждены шесть таких зданий в ДНР, одно - в Крыму, 14 зданий - в ЛНР, два - в Краснодарском крае, 13 зданий - в Белгородской области, девять - в Брянской области, 17 - в Запорожской области, одно здание - в Самарской области, одно - в Тюменской области, 10 зданий - в Херсонской области.

Памфилова подчеркнула, что часть избирательных комиссий в поврежденных и разрушенных зданиях были перемещены в резервные помещения.