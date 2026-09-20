Памфилова заявила, что Окончательные итоги выборов подведут не ранее 25 сентября

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Центризбирком России подведет окончательные итоги выборов не ранее 25 сентября, сообщила председатель ЦИК РФ Элла Памфилова.

"Мы окончательно итоги будем подводить не раньше 25 сентября для того, чтобы (...) итоги подводились после тщательного-тщательного подсчета голосов и обеспечения выполнения всех необходимых процедур согласно нашему законодательству", - сказала Памфилова в воскресенье в информационном центре комиссии.

В течение этого времени ЦИК сможет рассмотреть жалобы, если они поступят, также свои итоги подведут комиссии регионов.

Глава комиссии отметила, что на этих выборах, по предварительным данным, было допущено "беспрецедентно мало нарушений".

"В целом я могу сказать, давайте так. 90 с лишним тыс. участковых избирательных комиссий, участков, где проходило голосование наших граждан. И всего, вот посчитайте, на самом деле три случая (нарушений - ИФ) на всю страну. И они были моментально выявлены, поскольку пятиступенчатая система наблюдения, включая видеонаблюдение, которая действовала в течение трех дней и трех ночей и сегодняшнюю ночь будет действовать и в территориальных избирательных комиссий, большое количество наблюдателей. (...) Свою лепту внесли тоже международные наблюдатели, которые разъезжались по участкам по всей стране и смотрели как что происходит" - сказала Памфилова.

"Экосистема гражданского политического контроля позволяет нам моментально выявлять те или иные нарушения, то есть моментально все тайное становится явным и следует очень быстрая реакция", - отметила она.

Голосование на выборах депутатов Госдумы IX созыва, а также совмещенных с ними выборах различных уровней прошли в РФ с 18 по 20 сентября.