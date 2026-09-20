Дрон атаковал автомобиль в курском приграничье, ранены два мирных жителя

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Два мирных жителей пострадали в результате атаки украинского дрона на автомобиль в приграничном Беловском районе Курской области, сообщил губернатор Александр Хинштейн.

"Вражеский дрон атаковал автомобиль "Газель" на дороге между слободой Белой и селом Бобрава Беловского района, на котором люди возвращались домой с работы. В результате удара минно-взрывную и закрытую черепно-мозговую травмы, сотрясение головного мозга, множественные осколочные ранения лица получила женщина 1975 года рождения", - написал глава региона в своем канале в Мах в воскресенье.

Кроме того, у водителя машины, 64-летнего мужчины, закрытая черепно-мозговая травма, акубаротравма, сотрясение головного мозга.

Раненые отказались от госпитализации. Врачи будут наблюдать их амбулаторно, добавил Хинштейн.