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Врио брянского губернатора Ковальчук лидирует на выборах главы региона

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Временно исполняющий обязанности губернатора Брянской области Егор Ковальчук занимает лидирующие позиции на выборах главы региона после обработки 24,34% протоколов УИК, свидетельствуют данные, опубликованные на табло в ЦИК.

По данным ЦИК, Ковальчук набрал 71,4% голосов. На втором месте - кандидат от КПРФ Андрей Архицкий с 13,98% голосов, третье место - у представителя ЛДПР Руслана Титова (6,81%). Кандидат от "Справедливой России" Алексей Тимошков получил 3,44% голосов избирателей, Александра Казачкова от партии "Новые люди" - 3,14%.

Брянская область выборы Егор Ковальчук
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