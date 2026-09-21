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ЕР набирает 54,65% голосов на выборах депутатов думы ХМАО

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Партия "Единая Россия" на выборах депутатов думы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры набирает 54,65% голосов после обработки 7,83% протоколов, следует из данных ЦИК РФ.

ЛДПР, по предварительным данным, получает 13,91%, КПРФ - 12,82%, партия "Новые люди" - 6,04%.

"Справедливая Россия" набрала 4,7%, "Партия пенсионеров" - 3,24%, "Коммунисты России" - 2,22%.

На выборах в думу ХМАО в 2021 году "Единая Россия" заняла первое место, набрав 40,23% голосов. На втором месте была КПРФ с 17,22%, на третьем - ЛДПР с 14,64%, на четвертом - "Справедливая Россия - За правду" - 7,71% голосов, на пятом - "Партия пенсионеров" с 7,45%.

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