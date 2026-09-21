"ЕР" на выборах в Госдуму лидирует с 57,87% голосов после обработки более 50% протоколов

Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - "Единая Россия" на выборах депутатов Госдумы девятого созыва по итогам обработки 50,03% протоколов лидирует и набирает 57,87% голосов по федеральному округу, свидетельствуют данные ЦИК РФ.

На втором месте - КПРФ (13,79%), на третьем - ЛДПР (8,80%), на четвертом - "Новые люди" (7,86%), на пятом - "Справедливая Россия" (5,11%).

На шестом месте - Партия пенсионеров (2,16% голосов), на седьмом - "Зеленые" (1,03%), на восьмом - "Коммунисты России" (0,89%), на девятом - "Родина" (0,68%), на десятом - Партия прямой демократии (0,32%), следует из данных ЦИК.