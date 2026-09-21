"Единая Россия" лидирует на выборах в думу Чукотки по итогам обработки 59% протоколов

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - "Единая Россия" набирает 58,95% голосов избирателей на выборах депутатов Думы Чукотского автономного округа по итогам обработки 59,26% протоколов УИК, следует из данных ЦИК РФ.

На втором месте ЛДПР - 15,52% голосов. У КПРФ - 12,14%. За партию "Справедливая Россия" проголосовали 9,19% избирателей.

В состоявшихся в 2021 году выборах депутатов Думы Чукотского автономного округа большинство голосов также получила "Единая Россия", набрав 44,86% по итогам обработки 100% протоколов. ЛДПР набрала 22,2 % голосов, за КПРФ отдали свои голоса 15,91 % избирателей. Партия "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" получила 12,26 %.