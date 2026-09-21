"Яблоко" проходит в Новгородскую облдуму после подсчета свыше 91% протоколов

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Партия "Яблоко" набирает на выборах в Новгородскую областную думу восьмого созыва по единому округу 5,89% голосов по итогам подсчета 91,88% протоколов, следует из данных ЦИК.

Таким образом, по предварительным итогам, "Яблоко" проходит в Новгородскую областную думу.

"Единая Россия" набирает на выборах в Новгородскую областную думу 38,84% голосов после обработки 91,88% протоколов.

По данным ЦИК, КПРФ получает 14,52% голосов, ЛДПР - 12,06%, "Новые люди" - 9,75%, "Справедливая Россия" - 7,61% и Партия Пенсионеров - 5,57%.