"Единая Россия" лидирует на выборах в Думу после обработки более 75% протоколов

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - "Единая Россия" лидирует на выборах депутатов Госдумы девятого созыва по итогам обработки 75,31% протоколов.

Как свидетельствуют данные ЦИК РФ, "Единая Россия" по итогам обработки 75,31% протоколов набирает 57,48% голосов по федеральному округу. На втором месте - КПРФ (14,03%), на третьем - ЛДПР (8,75%), на четвертом - "Новые люди" (8,01%), на пятом - "Справедливая Россия" (5,01%).

На шестом месте - Партия пенсионеров (2,18% голосов), на седьмом - "Зеленые" (1,12%), на восьмом - "Коммунисты России" (0,88%), на девятом - "Родина" (0,73%), на десятом - Партия прямой демократии (0,33%), следует из данных ЦИК.