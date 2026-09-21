ЕР лидирует в 208 одномандатных округах, КПРФ, самовыдвиженцы и СР - в четырех

Фото: Илья Наймушин/РИА Новости

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Кандидаты "Единой России" на выборах депутатов Госдумы девятого созыва лидируют в 208 одномандатных округах из 225, следует из данных ЦИК РФ.

Представители КПРФ, "Справедливой России" и самовыдвиженцы заняли первое место в четырех одномандатных округах соответственно. Кандидаты ЛДПР лидируют в двух одномандатных округах, "Родины" - в одном.

В каждых округах обработано различное количество протоколов. Еще в двух округах на настоящий момент обработано 0% протоколов.