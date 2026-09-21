Шуваев побеждает на выборах губернатора Белгородской области

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев набирает наибольшее количество голосов на выборах главы региона, следует из данных ЦИК.

После обработки 100% бюллетеней Шуваев ("Единая Россия") набрал 65,97% голосов избирателей.

На втором месте Евгений Дремов (ЛДПР) с 10,66%, на третьем - Валерий Шевляков (КПРФ) с 9,12%, на четвертом - Артем Золотов ("Партия пенсионеров") с 7,55%, на последнем месте - Владимир Абельмазов ("Справедливая Россия") с 5,17%.