ЕР получила вдвое меньше мандатов, чем КПРФ на выборах в горсовет Бердска

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - На голосовании по выборам депутатов Совета города Бердска в единый день голосования при явке почти 42% замещено 27 мандатов, больше половины получили самовыдвиженцы, сообщила председатель облизбиркома Наталья Кошкина на оперативном совещании в правительстве региона в понедельник.

"Три мандата получили кандидаты от "Единой России", семь - КПРФ, один - "Новые люди", два - ЛДПР и 14 - самовыдвиженцы", - сказала она.

В Исктиме на выборах местного горсовета при явке 38,16% замещено 25 мандатов, из них 19 достались "единороссам", один - КПРФ и четыре - самовыдвиженцам.

В горсовет города Оби избрано при явке 47,8% замещено 27 мандатов, в том числе 15 получила "Единая Россия", четыре - КПРФ, два - "Новые люди", шесть - самовыдвиженцы.

Также прошло 26 кампаний по дополнительным и повторным выборам, замещено 40 мандатов, из них 31 мандат - "Единая Россия", четыре получили кандидаты от КПРФ, пять - самовыдвиженцы.

Местные выборы проходили в регионе параллельно с выборами в Госдуму.