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Единороссы победили на выборах в заксобрание Омской области

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Партия "Единая Россия" побеждает на выборах депутатов Законодательного собрания Омской области по итогам обработки 100% протоколов УИК, свидетельствуют результаты на табло в ЦИК.

Единороссы набирают 44,72% голосов, второе место с 19,03% голосов у КПРФ. На третье место поднялась партия "Новые люди" (9,80%), четвертое у ЛДПР (9,64%).

Три партии не преодолели пятипроцентный барьер: "Справедливая Россия" (4,70%), "Партия пенсионеров"(4,10%) и "Коммунисты России" (4,08%).

В Омской области проходили выборы депутатов Госдумы РФ и регионального Законодательного собрания восьмого созыва.

На выборы в Госдуму было зарегистрировано 25 кандидатов от девяти партий. В регионе сформировали три одномандатных округа. В областной парламент по партийным спискам было зарегистрировано 455 кандидатов от семи партий, по одномандатным округам - 142 кандидата также от семи партий. Самовыдвиженцев нет.

Омская область Заксобрание выборы
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