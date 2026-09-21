Четыре человека погибли при пожаре в Иркутской области

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Пожар в жилом доме в садовом товариществе в Иркутской области унес жизни четырех человек, сообщает прокуратура региона в понедельник.

"Прокуратура г. Усть-Кута организовала проверку и поставила на контроль установление обстоятельств возгорания 19.09.2026 в жилом доме в СНТ "Локомотив" Усть-Кутского района, в результате которого погиб 9-летний мальчик, его отец, бабушка и дедушка", - говорится в сообщении.

Будет оценено исполнение законодательства о защите прав детей, обеспечения пожарной безопасности. Также прокуратура проконтролирует ход и результаты расследования уголовного дела, возбужденного следственными органами по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).