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Подземный толчок магнитудой 3,7 зарегистрирован на севере Байкала

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Землетрясение произошло на территории Северо-Байкальского района республики Бурятия в воскресенье, сообщает Байкальский филиал Единой геофизической службы РАН на своем сайте.

По данным сейсмостанций, подземный толчок энергетическим классом 10,8, магнитудой 3,7 был зафиксирован 20 сентября в 14:31 по местному времени (9:31 мск). Эпицентр находился в 32 км северо-восточнее озера Байкал в северных отрогах Баргузинского хребта.

Байкальская рифтовая зона, где, по данным ученых, идет расхождение Евразийской и Амурской тектонических плит (и на этом фоне регулярно происходят землетрясения), имеет протяженность около 2,5 тыс. км. В ее центральной части находится озеро Байкал, на юго-западе - озеро Хубсугул (Монголия) и горная система Восточный Саян, на северо-востоке - горная система Становое нагорье, через которую проходит Байкало-Амурская магистраль.

Байкал землетрясение
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