Около 50 БПЛА уничтожены в шести районах Ростовской области

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил в понедельник, что около 50 дронов уничтожены в шести районах Ростовской области.

"Минувшей ночью в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область уничтожены около 50 БПЛА в 6 районах области: Верхнедонском, Чертковском, Миллеровском, Красносулинском, Шолоховском, Тарасовском", - написал глава региона в своем канале в Мах.

По его информации, пострадавших и разрушений нет.