Токаев поздравил Путина с успешным проведением выборов в Госдуму

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил главу РФ Владимира Путина с успешным проведением выборов в Государственную Думу девятого созыва, сообщила пресс-служба казахстанского лидера.

Президент Казахстана отметил, что состоявшееся голосование стало важным событием в общественно-политической жизни России, а его результаты убедительно свидетельствуют о широкой поддержке стратегического курса президента РФ, направленного на защиту долгосрочных интересов российского государства, говорится в сообщении.

"Нет сомнений в том, что избранные депутаты Государственной Думы примут эффективные меры и решения с целью повышения благополучия граждан, укрепления потенциала России как мировой державы", - говорится в поздравительной телеграмме, выдержки из которой приводит пресс-служба.

По информации пресс-службы, особое внимание в телеграмме было уделено межпарламентскому взаимодействию как важному компоненту казахстанско-российских союзнических взаимоотношений.

Президент Казахстана выразил уверенность, что депутаты курултая и парламентарии России продолжат активную совместную работу для дальнейшего развития многопланового сотрудничества и стратегического партнерства между двумя странами, отмечается в сообщении.

Токаев пожелал Путину дальнейших успехов в государственной деятельности во благо процветания Российской Федерации, говорится в сообщении пресс-службы.