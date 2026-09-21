На выборах в свердловское заксобрание лидирует "Единая Россия"

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Партия "Единая Россия" побеждает на выборах в заксобрание Свердловской области согласно данным ЦИК по результатам обработки 91,44% протоколов.

По этой информации партия набрала 42,74% голосов. На втором месте КПРФ - 18,96%. На третьем - партия "Новые люди", у которой 14,07%. Четвертую позицию занимает ЛДПР - 11,45%. Пятую - "Справедливая Россия" с 9,59%.

По информации регионального избиркома, на 18:00 20 сентября явка составила 45,06%.

В Свердловской области 18-20 сентября жители выбирали депутатов Госдумы, местного законодательного собрания, а также депутатов в 34 муниципальных образованиях.

В 2021 году на выборах в заксобрание региона победила "Единая Россия", набрав 35,56% голосов. На втором месте КПРФ с 22,98% голосов, на третьем - "Справедливая Россия" с 14,50%, на четвертом - ЛДПР с 9,35% и на пятом - "Новые люди" с 9,19%. Явка избирателей в Свердловской области на выборах в заксобрание в 2021 году составляла чуть менее 48%.