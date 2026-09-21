На выборах в Тюменскую облдуму барьер в 5% преодолевают четыре партии

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Партия "Единая Россия" на выборах депутатов Тюменской областной думы набирает 61,89% голосов после обработки 62,31% протоколов, следует из данных ЦИК РФ.

По предварительным данным, пятипроцентный также барьер преодолевают: ЛДПР - 12,42%, КПРФ - 10,46% и "Новые люди" - у них 5,38%.

У "Справедливой России" 3,88%, у "Партии пенсионеров" - 2,44%, у "Коммунистов России" - 1,74%.

Как сообщалось, по результатам обработки 13,13% протоколов по единому списку барьер в 5% преодолевали только "Единая Россия", ЛДПР и КПРФ. У "Новых людей" было 4,2%.

На прошлых выборах в Тюменскую облдуму, в 2021 году, "Единая Россия" набрала 50,07% голосов, ЛДПР - 12,72%, КПРФ - 11,94%, "Справедливая Россия - За правду" - 7,47%.