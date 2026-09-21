ФСБ сообщила о предотвращении теракта у здания избиркома в ДНР

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - ФСБ сообщила о задержании жителя Донецка, гражданина РФ, который по заданию украинской спецслужбы готовил подрыв автомобиля у здания избиркома в ДНР.

Об этом объявил в понедельник Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

По данным спецслужбы, житель Донецка установил контакт с представителями Службы безопасности Украины через интернет. По заданию СБУ он изъял из заранее подготовленного тайника 20 кг взрывчатых веществ, предназначенных для совершения теракта. С помощью беспилотного летательного аппарата задержанный получил от представителей СБУ самодельное взрывное устройство, содержащее 2 кг пластичного взрывчатого вещества, электронные взрыватели и плату для дистанционного подрыва бомбы.

"Полученной взрывчаткой и поражающими элементами злоумышленник снарядил личный автомобиль, который должен был разместить вблизи одного из избирательных участков региона и осуществить подрыв во время массового скопления людей в период выборной кампании 2026 года", - сообщили в ФСБ.