Поиск

В "Единой России" готовы к компромиссам при распределении комитетов Госдумы

В "Единой России" готовы к компромиссам при распределении комитетов Госдумы
Фото: Олег Елков/ТАСС

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - "Единая Россия" будет компромиссно подходить к распределению комитетов в Госдуме нового созыва, несмотря на то, что другие партии по результатам выборов не могут претендовать на значительное количество комитетов, заявил председатель Генсовета "Единой России" Владимир Якушев.

"Есть принцип разделения комитетов. Несмотря на то, что наши коллеги из других партий набирают несоответствующее количество голосов для того, чтобы претендовать на такое количество комитетов, мы тем не менее всегда с этим соглашаемся, и в этот раз тоже, видимо, будем искать некий компромисс", - сказал Якушев на пресс-конференции в Москве в понедельник.

По его словам, "представители других партий тоже должны иметь возможность нормально работать, а если у тебя по всем канонам законодательной деятельности нет комитета, который возглавляет представитель твоей партии, то сказать, что ты активно влияешь на это (законотворческую деятельность), очень сложно".

"Мы все-таки на это пойдем", - заверил Якушев.

Единая Россия Владимир Якушев Госдума
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

В Брянской области в результате удара БПЛА ранена член УИК

Явка на выборах в Думу составила 59,32%

Памфилова заявила о наличии шансов у "Справедливой России" пройти в Госдуму

В "Единой России" готовы к компромиссам при распределении комитетов Госдумы

 В "Единой России" готовы к компромиссам при распределении комитетов Госдумы

ЕР стала лидером голосования по федеральному списку во всех регионах

По итогам обработки 95% протоколов СР не преодолевает 5%-й барьер на думских выборах

Мельниченко побеждает на выборах губернатора Пензенской области после обработки 100% протоколов

Кадыров набирает 99,85% на выборах главы Чечни по итогам обработки 100% бюллетеней

 Кадыров набирает 99,85% на выборах главы Чечни по итогам обработки 100% бюллетеней

ЕР набрала до 80% голосов на выборах в парламенты Ингушетии и Дагестана

На выборах в Заксобрание Петербурга ЕР набрала 54,02%
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3753 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 11868 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 163 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 91 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 458 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2527 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 188 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 478 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 121 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 258 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 146 материалов