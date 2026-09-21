В "Единой России" готовы к компромиссам при распределении комитетов Госдумы

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Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - "Единая Россия" будет компромиссно подходить к распределению комитетов в Госдуме нового созыва, несмотря на то, что другие партии по результатам выборов не могут претендовать на значительное количество комитетов, заявил председатель Генсовета "Единой России" Владимир Якушев.

"Есть принцип разделения комитетов. Несмотря на то, что наши коллеги из других партий набирают несоответствующее количество голосов для того, чтобы претендовать на такое количество комитетов, мы тем не менее всегда с этим соглашаемся, и в этот раз тоже, видимо, будем искать некий компромисс", - сказал Якушев на пресс-конференции в Москве в понедельник.

По его словам, "представители других партий тоже должны иметь возможность нормально работать, а если у тебя по всем канонам законодательной деятельности нет комитета, который возглавляет представитель твоей партии, то сказать, что ты активно влияешь на это (законотворческую деятельность), очень сложно".

"Мы все-таки на это пойдем", - заверил Якушев.